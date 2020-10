Assuré de disputer, cette saison, neuf matches européens, sous réserve bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire, le Standard débutera, comme la saison dernière, son parcours de la phase de poules de l’Europa League par une rencontre à Sclessin, où il ne s’est plus incliné sur la scène continentale depuis 2.142 jours très exactement. Près de six ans donc. C’était le 11 décembre 2014 lorsque, déjà éliminés, Laurent Ciman et ses équipiers avaient lourdement chuté face à Feyenoord (0-3).