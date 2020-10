Maisons de repos: le plan pandémie dont personne ne se souvenait

Qu’est-ce qui a rendu possible le scénario catastrophe que la Belgique a connu au cours de la première vague de la pandémie de covid ? - Pierre-Yves Thienpont

Par Arthur Sente, Sandra Durieux, Lorraine Kihl et Joël Matriche

Maisons de repos et la pandémie de grippe : plan de pandémie de grippe et recommandations ». C’est ainsi que s’intitule un document daté du 5 octobre 2009, élaboré sous l’égide de la commission Influenza, dirigée alors par Marc Van Ranst. Rédigé dans la foulée de la crise du H1N1, il est le fruit d’un groupe de travail mené entre membres du SPF Santé Publique, représentants des administrations des entités fédérées, et fédérations de maisons de repos.

Dans ce document, que Le Soir a pu se procurer, se trouve une trame de recommandations précises à suivre en cas de « grippe pandémique », spécifiquement adaptées aux institutions sensibles que sont les maisons de repos. Y sont notamment reprises les recommandations d’hygiène de base qui sont désormais entrées dans la conscience collective mais n’étaient pas forcément intégrées dans les maisons de repos au début de la crise.