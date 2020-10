Toute la saison.

Faire quelque chose (C’est le faire, non ?)

Du 8 au 17 décembre

Avec sa nouvelle création, portée par sept formidables comédiens débordant d’humour, Florence Minder questionne magistralement notre capacité d’agir et les rapports entre réel et fiction. Un spectacle profondément chaleureux, drôle, tragique et réconfortant. Un formidable puzzle humain.

Jimmy n’est plus là

Du 19 au 30 janvier 2021