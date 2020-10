Fanny Bériaux New York Sessions

On l’a attendu longtemps, ce deuxième album de la chanteuse belge. Mais on n’est pas déçu : c’est excellent. Elle a su s’entourer, en effet : Jamie Saft, Kenny Barron, John Medeski, Elysian Field, Tcha Limberger, ce n’est pas rien. Mais c’est sa voix, ce sont ses compositions, ses choix de reprises, ses arrangements, et tout cela est d’une belle richesse. La beauté de sa voix me donne la chair de poule, sa raucité et son velours m’envoûtent. Cela va du jazz à la chanson française, de la pop à la fanfare klezmer, sans que la mosaïque ne heurte : sa voix et sa production font le lien.

Le site de l’artiste.