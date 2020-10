La dangereuse dépendance de l’Europe en matière de médicaments

Les patients qui se présentent avec une ordonnance à la pharmacie ne connaissent que trop bien cette phrase : « Ce médicament n’est malheureusement pas disponible. » Dans la plupart des cas, les fabricants donnent toujours la même explication : « Problèmes de production. » L’explosion de la pandémie de coronavirus et le confinement qui a ensuite été imposé en Asie et dans une grande partie de l’Europe ont démontré la relative fragilité des chaînes d’approvisionnement, et la grande dépendance du monde entier vis-à-vis des fabricants chinois et indiens.

L’ampleur de cette dépendance reste toutefois très difficile à évaluer. En particulier sur le marché ultra-concurrentiel des médicaments génériques, les canaux d’approvisionnement sont trop imbriqués et les sites de production pharmaceutique trop opaques, du moins pour les observateurs extérieurs.