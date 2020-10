Ils s’appelle Emmanuel André, Charlotte Martin ou encore Pieter Timmermans (FEB). Et ils donnent leur avis sur un reconfinement pour enrayer la deuxième vague de coronavirus.

Le mot est dans (presque) toutes les bouches. Face à la deuxième vague de coronavirus et à l’augmentation exponentielle des hospitalisations, le reconfinement devient une option crédible. Le Soir a interrogé un spécialiste des épidémies, un membre du personnel hospitalier, une psychologue, des commerçants et le patron des patrons. Faut-il ou non reconfiner ? Ils nous donnent leur point de vue.

Emmanuel André : « On na plus le temps pour des demi-mesures »

Microbiologiste (KULeuven)