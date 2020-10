Marius Gilbert, Emmanuel André, Yves Coppieters: ce que les experts pensent d’un nouveau confinement

La pandémie de covid-19 frappe la Belgique de plein fouet et les scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Pour le professeur Marius Gilbert, un nouveau confinement semble ainsi inévitable. « Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, assure l’épidémiologiste à l’Université libre de Bruxelles à La Meuse. Ou alors, on accepte l’excès de mortalité lié aux personnes qu’on ne peut pas traiter. Maintenant, faut-il un confinement total ou un confinement à l’échelon plus régional ? »

Même son de cloche chez Emmanuel André. « Aujourd’hui, on doit parler de reconfinement, avait déclaré, jeudi sur le plateau de la RTBF, le microbiologiste de la KULeuven. C’est le seul outil qu’on a devant nous. On ne doit plus se poser la question de ce qu’on doit fermer. On doit se poser la question de ce qu’on laisse ouvert. »