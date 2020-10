Diables rouges: la Belgique continue sa course en tête du classement Fifa

Le nouveau classement Fifa, qui établit la hiérarchie des nations de football, publié jeudi a confirmé la Belgique à la première place. Après leur partage en amical contre la Côte d’Ivoire (1-1) et leur défaite en Nations League en Angleterre (2-1), les Diables rouges ont ramené un succès d’Islande (1-2) là aussi dans le cadre de la Nations League Celui-ci les assure de demeurer encore au moins un mois au sommet.

Une défaite à Reykjavik conjuguée à une victoire de la France en Croatie auraient propulsé les Bleus à la première place. La France reste donc deuxième et le Brésil troisième.

Belgique compte 1765 points et devance la France (1752), le Brésil (1725), l’Angleterre (1669) et le Portugal (1661). Ces cinq pays ont conservé leur classement. L’Espagne a gagné une place et se retrouve 6e (1639) devant l’Uruguay 7e (-1/ 1637). L’Argentine (1636) et la Croatie (1634) échangent leurs places au 8e et 9e rang et la Colombie (1631) conserve la dernière place du Top 10.