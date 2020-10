La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge, rongée par le scepticisme

La Bourse de Paris était rongée par le scepticisme (-1,04%) jeudi matin face aux inconnues américaines et aux difficultés à venir des entreprises confrontées à la deuxième vague de Covid-19.

A 09h50, l'indice CAC 40 reculait de 50,47 points à 4.803,43 points. La veille, la cote parisienne avait reculé de 1,53%.

"Le plan de relance américain passe au second plan en Europe, où la menace de mesures de restrictions de plus en plus strictes pèse sur le moral des investisseurs", écrivent les experts d'Aurel BGC.

Côté européen, les acteurs de marché attendent également que l'Union Européenne mette en oeuvre son ambitieux plan de relance dans un contexte de rebond alarmant de la pandémie de Covid-19.

La Bourse de Londres a également ouvert en baisse jeudi après avoir chuté la veille, pâtissant de la vigueur de la livre et de l'absence de plan de relance aux Etats-Unis. L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,23% à 5.763,25 points vers 08h00 GMT (10h00 heure belge). Elle est pour l'instant en chute de 3% sur la semaine et de 24% depuis le début de l'année.