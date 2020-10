Liège lance une réflexion sur ce qu’elle veut devenir

C’est lors d’une conférence zoom qui réunissait notamment le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), la première échevine, Christine Defraigne (MR), l’échevine de l’urbanisme, Maggy Yerna (PS) et le directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Renaud Kinet, que la ville de Liège a présenté son schéma de développement local.

Derrière ce terme bien technique, se cache une réflexion à long terme sur l’avenir de la ville de Liège, dans ses aspects économiques, sociétaux et paysagers. « Il s’agit de développer une vision d’avenir, durable pour l’ensemble du territoire afin d’apporter des réponses innovantes aux enjeux relatifs au cadre de vie, à la vitalité économique, aux défis sociaux et climatiques », a expliqué Renaud Kinet avant que Maggy Yerna n’embraye : « Le but est de concilier notre quotidien avec une vision à long terme. Avec ce schéma, les acteurs liégeois sauront dans quel cadre ils peuvent concevoir leurs activités et projets », expliquait Maggy Yerna.