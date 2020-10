Tour d’Italie: pas de nouveaux tests positifs au coronavirus parmi les coureurs

Le peloton du Giro a pu pousser un soupir de soulagement jeudi matin. Les 484 tests salivaires que l’organisateur RCS, en collaboration avec l’Union Cycliste Internationale (UCI), a effectués ces deux derniers jours n’ont pas produit de nouveaux cas positifs chez les coureurs. Cependant, un membre du personnel de la formation Astana a été testé positif au Covid-19. Il a immédiatement été placé en isolement.

Mardi dernier, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a été testé positif parmi le peloton. Lundi dernier, huit infections avaient été diagnostiquées et des coureurs de haut niveau comme Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) et Michael Matthews (Team Sunweb) ont dû quitter le Giro. Par la suite, certains coureurs ont ouvertement demandé s’il était toujours justifié de continuer la course. Cependant, la direction du Giro veut tout faire pour atteindre Milan, où le dernier contre-la-montre sera disputé ce dimanche 25 octobre.