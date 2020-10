David Guetta: «L’obsession du politiquement correct devient absurde»

C’est l’un des DJ les plus populaires du monde. Récemment, il a voulu soutenir Black Lives Matter. Et est lui-même tombé dans le collimateur du mouvement.

David Guetta est actuellement en promotion de sa nouvelle chanson, « Let’s love ».

Mais le musicien de 52 ans souhaite également revenir sur un sujet plus sensible. Au plus fort du mouvement Black Lives Matter, alors que les tensions raciales étaient à leur comble, le DJ star n’avait pas hésité à utiliser sa notoriété pour afficher sa solidarité avec les militants. Un acte qui a valu au Français une pluie de critiques. S’il a longtemps refusé de s’exprimer sur le sujet, il a aujourd’hui décidé d’évacuer sa colère.

Votre nouvelle chanson, pour laquelle vous avez à nouveau collaboré avec Sia, a des allures de retour dans les années 80. Est-ce une sorte d’évasion vers des temps meilleurs ?