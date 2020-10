Liga: un clasico FC Barcelone – Real Madrid pour se relancer en championnat

Après leurs défaites respectives contre Cadix (1-0) et Getafe (1-0) en Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent samedi (16h00) pour le premier clasico de la saison dans le cadre de la 7e journée de Liga.

Au sortir d’une semaine de Ligue des champions victorieuse pour le Barça face à Ferencvaros mardi (5-1), mais désastreuse pour le Real Madrid face au Shakhtar Donetsk mercredi (3-2), les deux mastodontes du football espagnol vont s’affronter pour la première fois de leur histoire à huis clos samedi, en raison des restrictions sanitaires.

La 7e journée du championnat d’Espagne sera également marquée par la rencontre entre Grenade et Getafe, dimanche (18h30) : les deux formations (respectivement 6e et 4e de Liga) ne sont qu’à un petit point de la tête du classement, et comptent un match en moins que la Real Sociedad et Villarreal, les coleaders.

L’Atlético Madrid, pour sa part, recevra le Betis Séville de Nabil Fekir samedi soir (21h00).

À noter également le derby basque samedi à 18h30 entre Osasuna et l’Athletic Bilbao, deux équipes en difficulté en ce début de championnat.