On prête toutes sortes de vertus aux livres jeunesse – nourrir le langage des enfants, élargir leur culture, aiguiser leur sens esthétique – mais on oublie souvent la plus importante : apprendre l’humour. Parce que, oui, l’humour, ça s’apprend. En la matière, l’Ecole des Loisirs a trouvé le meilleur prof qui soit. Avec Le mange-doudous ou encore Le bain de Berk, Julien Béziat fait rugir les petits de rire et de plaisir, tout en leur donnant les clés subtiles de l’ironie.