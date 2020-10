Carte blanche du MR: «Nous condamnons l’odieux attentat islamiste des Yvelines»

Nous assurons la famille de Samuel Paty, ainsi que tous les enseignants et leur famille de notre soutien, de notre solidarité et de notre détermination à défendre les valeurs universelles et les libertés fondamentales.

L’assassinat d’un professeur d’histoire, simplement parce qu’il exerçait son métier, est un acte authentiquement monstrueux. Le Mouvement Réformateur est profondément indigné, choqué et révolté par cet attentat terroriste islamiste. Les frontières de l’ignoble, de l’abject, de l’horreur et de l’innommable ont été franchies par la décapitation de cet enseignant devant son école. Jugé coupable de critiquer. Jugé coupable de faire réfléchir. Jugé coupable d’enseigner.

Le sens critique, le recul, l’ironie, l’humour, la dérision et l’autodérision sont non seulement des droits, des outils indispensables à la formation d’une intelligence libre et éclairée mais également des pratiques salutaires pour lutter contre le dogmatisme et le fanatisme. Toute religion, toute croyance et toute doctrine politique ou philosophique doit pouvoir être librement critiquée, moquée et caricaturée. Aucune violence, aucune censure, aucune intimidation ne peut à cet égard être justifiée. A l’heure où cette évidence est remise en cause par certains, nous, libéraux, devons rappeler ce principe fondamental.

Un indéfectible droit à la connaissance

Le MR rappelle son indéfectible attachement au droit à la connaissance et à l’accès au savoir. L’autonomie de la science ne peut être battue en brèche par les convictions religieuses. Chaque élève doit pouvoir bénéficier des connaissances vérifiées et avérées. Il en va de l’égalité des chances et de la possibilité d’une émancipation réussie pour chacun, quelle que soit son origine sociale, culturelle, religieuse ou ethnique. A l’heure où se répandent les fake news et à l’heure où la violence verbale se banalise sur les réseaux sociaux, l’école a un rôle primordial à jouer dans la formation de l’esprit critique des enfants.