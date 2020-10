Les poches des Livres du Soir

Le roman de Bolaño ***

Eric Bonnargent

Gilles Marchand

Un taximan parisien découvre à l’arrière de son véhicule un roman dans lequel figure l’adresse barcelonaise du héros du roman. Pas commun. Il lui écrit. Commence un thriller épistolaire, étourdissant comme du Borges – et pour cause : le « héros », ancien flic, ne se souvient de rien, il est amnésique. Le taximan, lui, est accablé du passé, il est hypermnésique. Il se livre : le roman égaré est Etoile distante (Bourgois, 2002), du chilien Roberto Bolaño, disciple de Jorge Luis Borges, et le passager qui l’a oublié – le taximan s’en souvient – s’appelle Christian Bourgois. Le Barcelonais l’achète, le lit. Petit à petit, remonte à la surface un drame abominable qui relie l’ancien flic et le taximan. À couper le souffle.