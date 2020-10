«Lettre ouverte à la Ministre de l’Education, Caroline Désir»

Nous, Parents, enseignant.e.s, éducateur.rice.s dans l’enseignement fondamental, secondaire, supérieur et universitaire, citoyennes et citoyens avons assisté, impuissants, à une rentrée des classes à haut risque compte tenu de l’absence de mesures suffisantes pour garantir un contrôle de l’épidémie.

Les protocoles relatifs aux codes couleurs décidés le 22 août et validés par le GEES n’ont pas été appliqués alors que la situation sanitaire requiert l’état d’alerte maximal, seules les écoles supérieures et universités sont passées au code orange.

Le code jaune s’avère totalement inadapté à une situation de circulation intense du virus au sein de la population. De plus, il n’assure pas le minimum de prévention dans le maternel et le fondamental où les mesures sont pratiquement inexistantes.

Certes, les enfants semblent moins sujets aux formes graves de la maladie, il nous revient cependant que de nombreux enfants développeraient des syndromes inflammatoires graves qui nécessitent des prises en charge hospitalières et nous ne disposons toujours pas des données d’hospitalisation par âge.

De plus, nous disposons aujourd’hui de données actualisées plus complètes qui établissent le rôle des enfants, même très jeunes, dans les transmissions ainsi que de recommandations de l’OMS et de l’UNICEF en matière de prévention, nous ne comprenons pas cette obstination à n’en pas tenir compte. En juin déjà, on observait une augmentation des infections chez les 0 à 9 ans. L’organisation des camps d’été en bulles étanches semble avoir permis de contenir les transmissions vers la population jusqu’à la rentrée de septembre.

Or, plusieurs décisions en Belgique invisibilisent le niveau d’infections chez les enfants et donc les risques de transmission : les enfants de moins de 6 ans ne sont plus testés. Les protocoles du 13 octobre 2020 ne prévoient plus de test ou de quarantaine pour les enfants d’une classe où il y a un cas positif. La décision du 19 octobre de ne plus tester que les symptomatiques va encore amplifier ce phénomène. Ces décisions sont en contradiction avec les recommandations de l’OMS.

La situation sanitaire est aujourd’hui hors contrôle, les fermetures de classes se sont multipliées. Ces dernières heures, plusieurs établissements du fondamental ont dû fermer leurs classes de maternelles et primaires et/ou leurs portes. Les PSE sont débordés et cela retarde la communication aux parents, laissant libre cours aux rumeurs dans les écoles.

Lire aussi Congé de Toussaint prolongé: les communes organiseront les garderies scolaires des 9 et 10 novembre

Enfants, enseignants et parents sont légitimement anxieux, ce climat ne participe pas au bien-être des enfants. L’école a cessé d’être un lieu sécure. Le sondage organisé récemment par la FAPEO met en évidence que les élèves ont beaucoup de mal avec l’école sous mode Covid. À l’inverse des pédiatres, ils plaident pour un enseignement alternant distanciel et présentiel.

Parallèlement aux mesures prises par le Gouvernement fédéral en vue de diminuer les contacts, une suspension temporaire des cours nous paraît non seulement inéluctable mais également indispensable à court terme si on veut pouvoir freiner les transmissions.

Durant cette suspension, nous demandons que des solutions soient mises en œuvre pour permettre la continuité pédagogique des enfants à domicile mais aussi l’accueil des enfants dont les parents ne peuvent assurer la garde.

Les enfants et les enseignants doivent pouvoir se projeter et vivre cette crise à l’école de manière plus sereine et sécure. C’est pourquoi nous demandons, dès à présent et jusqu’à la fin de cette pandémie, la mise en place d’une gestion durable et sécure de l’enseignement pour tous les élèves et étudiants des maternelles à l’université :

– prise de la température des élèves et étudiants ainsi que du personnel à l’entrée

– respect strict de la distanciation physique dans tous les locaux, sans exception ainsi que dans les cours de récréation

– ventilation des locaux toutes les 20 minutes

– fermeture des cantines scolaires et prise des repas dans les bulles classes

– port obligatoire du masque dès 6 ans et pour tout le personnel scolaire (direction, corps enseignant, personnel d’encadrement, personnel administratif, personnel d’entretien et de cuisine y compris durant le cours de gymnastique si celui-ci ne peut avoir lieu l’extérieur en respectant la distanciation)

– mise à disposition de savons et serviettes à usage unique ainsi que poubelles fermées à proximité de tous les lavabos.

– mise à disposition, par le biais d’un financement spécifique, de gel hydroalcoolique à tous les points d’accès aux bâtiments scolaires, ainsi que dans les classes et les sanitaires

Ce n’est qu’au prix d’un testing systématique et de quarantaines strictes pour les bulles où des cas ont été constatés que l’école deviendra sécure et que les transmissions vers les familles seront évitées.

Le respect absolu de la distanciation physique dans tous les établissements scolaires implique de fonctionner avec des groupes classes réduits. Plusieurs solutions existent : renforcement de l’encadrement pédagogique, alternance entre présentiel et distanciel, ou encore des cours quotidiens d’une demi-journée plus praticables dans le fondamental.

Les enseignants doivent être dotés de masques de qualité (respirables, efficaces et confortables) et de micro-haut-parleur individuel afin d’améliorer leur condition de travail dans ce contexte particulier.

Le distanciel doit également être garanti pour les enfants plus fragiles, considérés comme à risque. Il convient de s’assurer que chaque élève dispose ou reçoive le matériel informatique nécessaire au maintien du lien et à la continuité pédagogique.

À défaut de garantir cette scolarité sécure pour tous, nous demandons que l’obligation scolaire ne soit pas effective. C’est ce que nous demandons dans la pétition qui a déjà récolté plus de 2700 signatures.

De nombreux parents ont déjà fait le choix individuel de ne plus mettre leur enfant à l’école depuis ce lundi 19 octobre 2020 et c’est compréhensible.

Espérant avoir été entendus dans nos préoccupations et nos demandes, nous vous remercions de l’attention particulière que vous accorderez à la présente et restons à votre disposition