Fidèles à eux-mêmes, les acteurs de tg Stan montent Molière en toute irrévérence. Dans leur théâtre tapageur et déjanté, « L’Avare » et « Le Bourgeois gentilhomme » plongent dans un ridicule bruegelien. On sort lessivé de tant d’extravagance.

Jusqu’au 24 octobre au Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles).