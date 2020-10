«Budapest Concert», sortie le 30 octobre

L’album (ECM) a été enregistré le 3 juillet 2016 dans le Béla Bartók Concert Hall de Budapest. Keith Jarrett se sent bien en Hongrie : sa grand-mère maternelle y est née et lui joue du Bartók depuis son plus jeune âge. Il avait une tournée de quatre concerts dans ce pays en 2016. Il a estimé que celui de Budapest était le meilleur.

« Je savais que quelque chose se passait », dit-il au New York Times. Et, en effet, c’est un double album passionnant. Une première partie d’une grande tristesse, d’une belle profondeur. Une deuxième plus enjouée, qui fonce tantôt dans le bop tantôt dans l’atonalité, avec une virtuosité incroyable. Et puis soudain, à la fin, un blues pur et deux standards. C’est tout Keith Jarrett, ça.