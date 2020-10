Coronavirus – «La vie devant toi, jour 88»: l’image

Ces derniers mois, il s’est passé un truc incroyable.

On a beaucoup, beaucoup trop regardé nos écrans d’ordinateur et de téléphone. Pas d’autre choix, c’était le seul moyen de bosser, de se faire coucou ou de se dire je t’aime. On s’est abreuvé de milliers de photos, de vidéos, de gifs, de mèmes, de blagues, de paysages et de voyages interdits.

Et s’il ne devait en rester qu’une ? Une seule image qui résumerait tout. Le virus, la crise, le confinement, l’angoisse, le gros bordel, 2020, quoi. Ce serait laquelle ?

On a lancé la question en l’air et on a récolté ce qui est tombé, pensant qu’il y aurait des tas de visages masqués, des tas de Didier Raoult, des tas d’Yves Van Laethem, des tas de coronavirus au microscope, hérissés et hilares.

Même pas. C’était bien mieux que ça.