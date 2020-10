Louane: «Je n’ai plus besoin de cacher ma vulnérabilité»

Entretien

Après deux albums à succès en 2015 et 2017, après un César pour sa prestation dans La famille Bélier et une Victoire de la Musique en 2016, Louane Emera a pris du recul, le temps aussi de devenir maman. Celle qui a vécu beaucoup de drames, en perdant successivement ses parents en pleine gloire, revient avec un album contrasté, à la fois intime dans les textes et très sophistiqué dans le son. Entre Damso qui lui a écrit deux titres, dont le single Donne-moi ton cœur, le producteur El Guincho et d’autres plus urbains, Louane va de l’avant.