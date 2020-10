Symptômes, contacts, tests, quarantaine…: le guide pour y voir plus clair

Que faire si je suis malade ? C’est combien de jours, la quarantaine ? Quand dois-je me faire tester ? De nombreux citoyens se plaignent « de ne plus rien y comprendre ». On essaye de vous aider à y voir clair.

Depuis le 21 octobre et, au moins, jusqu’au 15 novembre prochain, vous ne serez plus testés – sauf exceptions – si vous avez été en contact étroit avec une personne contaminée au covid-19 et que vous ne présentez pas de symptôme de la maladie.

Une nouvelle stratégie décidée par défaut par nos autorités. Pour soulager personnel médical et centres de testing débordés, devenus incapables de délivrer assez rapidement les résultats aux patients concernés. Une condition pourtant indispensable pour isoler le plus rapidement possible les personnes touchées par le virus du reste de la société.