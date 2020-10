Coronavirus: Charleroi ne jouera pas dimanche, Mouscron en attente et le huis clos total attendu

Comme bon nombre de secteurs d’activités et de domaines de la vie quotidienne, tous les noyaux de D1 commencent à être impactés plus ou moins sévèrement par le gain de terrain sans cesse plus important, du Covid-19. En début de semaine, le Club de Bruges a ainsi dû renoncer à faire monter Mignolet et Kossonou à bord de l’avion vers Saint-Pétersbourg où il a entamé la phase de poules de C1 par une retentissante victoire (1-2). Ce jeudi, c’est sans Raskin et Balikwisha que le Standard devra se résoudre à affronter les Glasgow Rangers en Europa League.