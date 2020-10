Kelderman prend le maillot rose au Tour d’Italie: «La course la plus difficile de ma vie»

Wilco Kelderman est le nouveau maillot rose du Tour d’Italie au terme de la 18e étape, passée par le terrible Stelvio. « C’était la course la plus difficile de ma vie », a résumé le Néerlandais de Sunweb au micro de la RAI après la course.

« C’était une journée difficile, la course la plus difficile de ma vie. C’était une bataille. Nous avions un objectif et nous l’avons atteint. Il y a eu plusieurs étapes de plus de 200 km, c’est dur. C’est une journée folle. »

L’étape a été remportée par son équipier Jai Hindley. « La victoire de Jai, c’est fou. On savait que Jai pouvait remporter l’étape, nous devions en tenir compte », a poursuivi Kelderman.