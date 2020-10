Les repas ont été remplacés par une distribution de colis aux plus démunis. La société Swift vient d’offrir tout ce qui restait dans ses frigos et réserves suite au retour du télétravail.

Je viens ici parce que je ne sais pas faire autrement. Avec mon petit pécule de retraite, je ne m’en sors pas. Cela devient chaque jour plus compliqué… »

Une dame âgée place dans son cabas le colis alimentaire, avec légumes, viande, poisson, œufs et autres fruits que lui ont préparé les Restos du Cœur et grâce auquel elle va pouvoir se préparer trois repas complets. Elle regarde la photo de Coluche et trouve à lui sourire avant de repartir, les épaules courbées.