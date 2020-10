Avec cet été chaud et très sec, avec l’envol de nouveaux scolytes, avec la crise du Covid et le début des ventes de bois automnales, toutes ces données et analyses permettent d’avoir une vision sur la réalité et la santé d’un secteur-clé de l’économie wallonne, rudement touché ces dernières années, surtout si on y ajoute l’interdiction d’exploiter en forêt lorraine durant plus d’un an pour cause de peste porcine africaine.