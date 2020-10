Coronavirus: la ministre Glatigny veut faciliter la mise à disposition d’étudiants (para)médicaux

Une directive facilitant la mobilisation d’étudiants des filières médicales et paramédicales est en cours pour répondre aux demandes d’hôpitaux, des maisons de repos et des autorités régionales.

Face au rebond épidémique, et pour renforcer le personnel sanitaire actuellement sur la brèche, la ministre en charge de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), entend faciliter la mise à disposition d’étudiants des filières médicales et paramédicales pour les services de soins, a-t-elle fait savoir jeudi.

Afin de répondre aux demandes des hôpitaux, notamment universitaires, des maisons de repos et des autorités régionales, celle-ci annonce qu’une circulaire facilitant la mise à disposition des étudiants, et en particulier ceux de bloc 3-4 (3e et 4e année) et de spécialisations, était actuellement en cours d’élaboration.

« L’objectif est de permettre aux étudiants de renforcer la première ligne, soumise à une pression croissante, tout en développant des compétences adaptées à la crise sanitaire dans un encadrement pédagogique adéquat », explique Mme Glatigny.