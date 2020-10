Anderlecht a une double revanche à prendre face à Courtrai

Les Anderlechtois auront une double revanche à prendre, ce vendredi, à Courtrai. Par rapport à leur énième gaspillage, enregistré dimanche dernier contre Louvain. Mais aussi sur les Courtraisiens, qui les avaient humiliés la saison dernière, en les battant 4-2 au terme d’une deuxième mi-temps spectaculaire. Certes, Nacer Chadli avait signé des débuts en mauve encourageants ce 17 août 2019, pendant que Nasri mettait fin à 282 minutes de mutisme bruxellois, mais le Sporting avait fini par s’effondrer. Vincent Kompany, impliqué dans deux buts coutraisiens ce jour-là, avait signé son premier mea culpa. « Je serai responsable de chaque but qu’on encaissera durant toute la saison », avait-il lancé, après coup. Quatorze mois plus tard, et même s’il les a publiquement protégés dimanche dernier, l’entraîneur anderlechtois attendra cette fois de ses joueurs qu’ils prennent davantage leurs responsabilités au stade des Eperons d’or.