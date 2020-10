Standard – Rangers: pas vernis, les Rouches sont menés pour leur entrée en lice en Europa League (direct 0-1)

Le Standard de Liège entre en lice ce jeudi en phase de groupes de l’Europa League face aux Rangers de Glasgow. Une rencontre à domicile face à un adversaire en très bonne forme puisque l’équipe de Steven Gerrard domine la Scottish Premiership sans avoir perdu le moindre match (29 points sur 33 possibles), tout en ayant la meilleure attaque et meilleure défense du championnat écossais.

Pour ce duel, Philippe Montanier peut compter sur les retours de Muleka et Amallah dans son effectif. Le technicien des Rouches doit par contre se passer des services de Balikwisha, Raskin et Sissako, testés positifs au coronavirus et écartés du groupe.

Les tournants du match

19e. L’arbitre ne voit pas une poussée (fautive ?) sur Vanheusden mais bien une faute de main de Gavory par la suite. C’est penalty ! Tavernier ouvre le score alors que Bodart était parti du bon côté.