Anderlecht: Josh Cullen, le meilleur rapport qualité-prix?

Par G.R. et X.Th.

Lors de son arrivée à Bruxelles, il y a trois semaines, Josh Cullen (24 ans) avait été couvert d’éloges par Peter Verbeke. « Il possède un grand volume de jeu, avec de la grinta et de l’intensité. Il est bon techniquement, fort dans les combinaisons et donne de bons longs ballons. Avec sa mentalité et son dévouement, il constitue un vrai joueur d’équipe. » Cinq jours après avoir logiquement cherché ses repères lors de son baptême du feu, contre OHL, Josh Cullen pourra déjà être heureux s’il parvient à justifier à Courtrai ne fût-ce qu’une partie des éloges du directeur sportif anderlechtois.

Transféré à titre définitif pour trois saisons en provenance de West Ham, Cullen fait déjà l’unanimité au sein du staff technique anderlechtois où on le décrit comme « un joueur d’action plutôt que de réaction, très intelligent au niveau de son placement ». De quoi faire oublier Adrien Trebel, voire davantage ?