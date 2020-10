Une arrestation surprise ébranle le Vatican

Au cours des dernières semaines, les mieux informés au sein de la Cité du Vatican n’ont cessé de répéter que la démission forcée du cardinal Angelo Becciu, accusé de corruption et congédié fin septembre dernier par le pape François, ne représentait que la première étape d’une douloureuse via crucis pour le plus petit Etat du monde. Un scandale en puissance qui en cachait bien d’autres. La mise en détention, il y a quelques jours, d’une mystérieuse collaboratrice du cardinal leur a donné raison et a plongé le Vatican dans un état d’agitation inédite.

Arrêtée à Milan, en vertu d’un mandat d’arrêt international d’Interpol émis à la demande de la justice vaticane, Cecilia Marogna, que tous appellent désormais en Italie « la Dame du Cardinal », est accusée de graves malversations financières.