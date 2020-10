Pour ses 25 ans, Bpost Banque veut aller "à contre-courant" des tendances du secteur

Avec la crise du coronavirus et le confinement, l'entreprise, qui compte 620.000 clients actifs, a constaté une augmentation extrêmement sensible de l'utilisation des canaux digitaux, explique Frédéric Jonnart, son directeur marketing et ventes.

Bpost Banque souhaite à présent pouvoir anticiper les évolutions à venir en opérant une seconde transformation, tout en préservant son identité et ses spécificités, poursuit le responsable.

Cela passera entre autres par l'étoffement de l'offre de services de comptes à vue. Il sera aussi possible de consulter, via l'application mobile, ses comptes dans les grandes institutions financières du pays ou de consulter des documents officiels via eBox, une première dans le secteur bancaire belge.