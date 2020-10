Transferts de patients atteints du coronavirus vers la Flandre: le coup de gueule de l’hôpital Saint-Pierre

Après l’émoi suscité il y a une quinzaine de jours par le bourgmestre d’Alost qui voulait refuser le transfert de patients bruxellois dans les structures de sa ville, la question revient sur le tapis… au départ de Bruxelles, cette fois. Le docteur Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre, se demande aujourd’hui où est la solidarité obligatoire entre les hôpitaux du pays.

Dans une directive fédérale mise à jour mi-octobre, le comité Hospital & Transport Surge Capacity – composé de représentants de toutes les autorités, du ministère de la Défense, des Fédérations hospitalières et d’experts – met les choses au clair. Le plan de répartition entre hôpitaux s’impose actuellement : c’est « une partie essentielle des actions visant à garantir la qualité des soins aux patients, covid et non covid, mais aussi à répartir la charge des soins et la pression sur le personnel et les institutions », disent les experts de ce comité.