Coronavirus: le sort de la culture et du sport en passe d’être réglé lors du Comité de concertation

Alexander De Croo a décidé d’accélérer le tempo. Il a convoqué virtuellement ses ministres et les ministres-présidents des Régions et communautés pour une réunion jeudi soir à 20 heures. - EPA.

Le mauvais film « coronavirus, le retour », continue et le scénario du pire s’impose. Plus de 3.000 personnes souffrant du covid sont désormais hospitalisées en Belgique. Plus de 500 aux soins intensifs. Parmi elles, Sophie Wilmès (MR) l’ex-Première ministre – visage de la lutte contre le virus ces huit derniers mois. Son médecin assure « n’avoir aucune inquiétude » et elle pourrait très vite rejoindre la case des « sorties ». Tout de même, Super-Sophie mise au tapis, c’est un symbole glaçant pour les 11 millions de Belges qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés par le Comité de concertation, épisode 3.