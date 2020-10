Les 24 Heures de Spa font le gros dos

D’habitude programmé au cœur de l’été mais reporté à ces samedi et dimanche à cause de la pandémie de coronavirus, le rendez-vous des GT3 avec le plus beau circuit du monde a mis toutes les chances de son côté pour se dérouler dans les meilleures conditions. Mais les organisateurs ne pouvaient pas garantir, jeudi soir, que la 72e édition se tiendrait sur un traditionnel double tour d’horloge.

Jusqu’ici, pourtant, tout va bien. Depuis le début de semaine, les équipes installées dans les stands du circuit de Francorchamps ont respecté, à la lettre, les règles imposées par la Fédération internationale automobile. Même le nouveau protocole sanitaire des autorités belges, qui ne permet plus aux personnes qui ne souffrent pas d’un symptôme du coronavirus de subir le test PCR, n’a pas ébranlé cette organisation.