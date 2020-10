Coronavirus - Air Belgium exhorte le gouvernement à travailler à un plan de relance pour le secteur

La situation actuelle est intenable pour les secteurs aérien et touristique, s'inquiète jeudi Niky Terzakis, CEO d'Air Belgium, quelques heures après avoir demandé, avec ses collègues de ces deux secteurs, l'introduction de tests antigéniques pour les voyageurs dans les aéroports. Il appelle le nouveau gouvernement à travailler à un plan de relance dès que possible et souhaite la mise en place des mesures sanitaires pérennes pour les voyageurs.