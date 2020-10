Suite au report pour cause de covid du South Belgian Rally prévu samedi à Vresse-sur-Semois, Ott Tanak et Craig Breen (Hyundai) vont retrouver Sébastien Ogier et Elfyn Evans (Toyota) à… Koekelaere dimanche ! La magie du rallye, à un mois de la manche belge du championnat du monde, sur laquelle le covid plane également …

On connaît les vertus des eaux de Spa ; celles de la Semois ne doivent pas être mal non plus. On ne sait pas en revanche si Christian Jupsin a pour habitude de s’y abreuver ou d’y batifoler. Mais si c’est le cas, on pourrait alors attribuer à ce patrimoine aqueux du sud du pays la source de la formidable résilience dont témoigne le patron de DG Sport en toutes circonstances, et en particulier face à ce qu’impose la crise du covid.