Axel, 21 ans, mort en guindaille: ses cinq «parrains» en correctionnelle ce vendredi

La penne d’Axel Leroy, jeune rugbyman spadois qui étudiait en haute-école à Liège, est celle de tout étudiant guindailleur : on y retrouve des pin’s, Spiderman, Bob l’éponge, des badges du comité de baptême. Mais depuis deux ans, cette penne est intacte, conservée comme une relique par sa maman, car Axel la portait lors du malaise qui a entraîné son décès. Sa mort est survenue suite à un « rallye des parrains » dans le Carré avec ses parrains de baptêmes, deux filles et trois garçons nés entre 1996 et 1999, qui l’avaient « acheté ». Tous les cinq comparaîtront ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution.