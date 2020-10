Steven Gerrard (Rangers) revient sur le but de Kemar Roofe: «C’est le plus beau que j’ai vu depuis le début de ma carrière» (vidéo)

La longue carrière de Steven Gerrard avec Liverpool a été remplie de buts fantastiques. Mais celui de Roofe jeudi soir, en toute fin de rencontre, semble avoir séduit l’ancien international anglais. « C’est une action de génie. Kemar récupère le ballon juste devant notre surface puis résiste à deux adversaires. Il tire de plus de 50 mètres. J’ai commencé ma carrière professionnelle en 1998, et c’est le plus beau but que j’ai vu dans ma carrière. Et je crois que je n’en verrai pas de plus beau », commentait l’entraîneur des Glasgow Rangers.