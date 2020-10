Coronavirus: record de plus de 16.000 nouvelles contaminations journalières en Italie

La Lombardie, où se trouve Milan, est à nouveau la région la plus touchée comme lors de la première vague.

En Italie, 16.079 nouvelles infections dues au coronavirus ont été détectées en 24 heures. La Protection civile parle jeudi d’un nouveau record alors que 136 décès étaient également enregistrés.

La Lombardie, où se trouve Milan, est à nouveau la région la plus touchée comme lors de la première vague. Située dans le nord de l’Italie, elle a ainsi enregistré 4.125 nouvelles infections. Le Piémont recensait lui 1.550 nouveaux cas et la Campanie 1.541, faisant de ces deux régions les plus touchées après la Lombardie.

Plus de 465.700 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Italie et 36.969 patients en sont morts.