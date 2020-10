Standard: une soirée maudite pour Jackson Muleka

Du haut de son mètre quatre-vingt, Jackson Muleka n’impose pas la même carrure aux avant-postes qu’un Obbi Oulare ou un Felipe Avenatti. Les deux derniers cités, entrés en cours de jeu, n’ont pourtant pas apporté le même danger face aux Rangers, qui ont fait parler leurs qualités athlétiques pour défendre au mieux les cages d’Allan McGregor.

Dans ce domaine, contrairement à ce qu’on aurait pu croire, Muleka a un peu plus répondu présent. Et sa taille fut loin d’être un inconvénient pour lui. Le Congolais s’est en effet procuré les deux plus belles occasions du Standard, les deux seules véritables opportunités du club liégeois finalement, en début et fin de première période. Mais le Tout-Puissant n’était pas du côté de l’ancien joueur de Mazembe, qui découvrait jeudi soir la Coupe d’Europe, à seulement 21 ans.