Philippe Montanier après la défaite du Standard face aux Rangers: «Notre niveau était insuffisant»

Quelle est votre première analyse?

La première mi-temps a été plutôt équilibrée. On prend un but sur une faute de main commise par inadvertance. On a eu aussi quelques bonnes réactions avec une barre et Arnaud (Bodart) n’a pas trop d’arrêts à effectuer. La deuxième période a été beaucoup plus compliquée parce qu’il fallait élever notre niveau de jeu et qu’on n’a pas réussi à le faire, même si les intempéries n’ont pas aidé. Je sais que c’est pareil pour les deux équipes, mais ça favorise toujours un peu l’équipe qui défend.

Vous êtes d’accord pour reconnaître que les Rangers ont mérité leur victoire?