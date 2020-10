Coronavirus: un reportage poignant au sein du CHU Charleroi diffusé sur la RTBF (vidéo)

Une équipe de la RTBF a passé une journée au CHU de Charleroi, aux urgences covid où soixante personnes arrivent chaque jour. Une immersion dans un hôpital pour aller « au-delà des chiffres ».

En une vingtaine de jours, 120 patients sont hospitalisés, dont 17 aux soins intensifs, soit autant que lors de la première vague.

Une épreuve difficile pour le personnel soignant. « On a du mal à dormir » confie une infirmière. « J’ai peur du lendemain, qu’on arrive à saturation, on ne pourra pas tous les sauver. Il faudra choisir, faire un tri dans les patients. Qui on sauve ? Je ne sais pas. Vivre avec ça ? Je ne sais pas. »