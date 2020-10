Europa League: Samuel Bastien évoque un «jour sans du Standard»

À l’instar de son entraîneur Philippe Montanier, Samuel Bastien était déçu par la défaite du Standard contre les Rangers (0-2) lors de la première journée du groupe D de l’Europa League. « Nous n’avons pas été à la hauteur, c’est un jour sans. Nous devons redresser la tête dès dimanche car nous avons un match important à Saint-Trond », a déclaré le milieu de terrain liégeois en conférence de presse.

Bastien, pour son deuxième match en six jours après deux mois sur la touche, a malgré tout estimé que le Standard avait bien réagi après l’ouverture du score écossaise sur penalty. « On touche deux fois la transversale. La deuxième mi-temps est plus compliquée à jouer à cause de la météo. Mais ce n’est pas une excuse. Nous sommes prêts à gagner à l’extérieur, hausser notre niveau de jeu et jouer tous les matches à fond. »