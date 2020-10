Soirée contrastée pour les clubs belges en Europa League: l’Antwerp renverse Ludogorets, Gand défait au Slovan Liberec

L’Antwerp s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Ludogorets, en Bulgarie, jeudi, dans son premier match du groupe J de l’Europa League. Menés au score après le but d’Hirginio Marin (46e), les Anversois ont renversé la situation grâce à Pieter Gerkens (63e) et Lior Refaelov (70e). La Gantoise s’est inclinée 1-0 chez les Tchèques du Slovan Liberec sur un but d’Abdulla Yusuf Helal (29e) dans le groupe L.

Privé de Dieumerci Mbokani pour affronter Ludogorets, l’Antwerp se créait plusieurs occasions en première période, mais sans parvenir à concrétiser. Refaelov (19e) puis par deux fois Gerkens (23e) se montraient notamment menaçants.