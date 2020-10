Zizou Bergs a fait trembler le 17e mondial!

« Je suis content d’avoir survécu à ce match » : 17e mondial, Karen Khachanov ne pouvait pas faire un meilleur compliment à son adversaire du jour, le jeune Belge Zizou Bergs, classé 511 rangs derrière lui ! Déjà auteur d’un premier exploit pour son tout premier match sur le circuit ATP (il a sorti Albert Ramos-Vinolas, 45e à l’ATP), le cadet de Lommel (21 ans) a une fois de plus étalé tout son talent, nourri au culot, à la fougue et à une énorme générosité. Le « nouveau cœur du tennis belge » a fait se soulever la Lotto Arena (bien garnie dans les limites acceptées) pendant plus de 2h, et certainement lorsqu’il enleva la première manche 7-5, à la surprise générale.