Et si vous vous mettiez spontanément au ralenti pour minimum 15 jours?

A l’heure où le gouvernement devrait se limiter ce vendredi à durcir les protocoles culturels et sportifs, voici une suggestion : et si vous décidiez de passer dès aujourd’hui « en confinement par défaut » ?

L’admission de Sophie Wilmès, l’ex-Première ministre, aux soins intensifs a fait l’effet d’un choc ce jeudi. Le symbole soudain de l’universalité de ce virus qui frappe partout et tout le monde. Que celle qui a mené, si souvent seule, le combat contre le covid soit à son tour touchée ramène à la dimension très humaine de cette lutte qui se mène au final entre soi et la maladie. C’est une alerte supplémentaire sur la gravité de ce que nous traversons et la nécessité de faire, là où nous sommes, tout ce que nous pouvons pour éviter ces extrémités.