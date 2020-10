Plus de 3.600 personnes souffrant du covid sont désormais hospitalisées en Belgique. Plus de 570 aux soins intensifs. Face à ces chiffres, Alexander De Croo a décidé d’accélérer le tempo. Il a convoqué virtuellement ses ministres et les ministres-présidents des Régions et communautés pour une réunion jeudi soir à 20 heures. La réunion se veut « décisive ».

A 9 heures, le Comité de concertation annoncera les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus.

À quoi s’attendre ?