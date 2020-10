Comité de concertation: les mesures auxquelles il faut s’attendre

Le Comité de concertation tiendra une conférence de presse ce vendredi à 09h00 pour présenter les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus décidées jeudi soir, a confirmé le cabinet du Premier ministre Alexandre De Croo.

Ces nouvelles mesures devraient concerner les secteurs du sport et de la culture. Plusieurs médias évoquaient vendredi matin l’interdiction d’accueillir des supporters pour les événements sportifs. Les théâtres et cinémas ne pourraient quant à eux plus accueillir qu’un maximum de 200 spectateurs maximum et ce, indépendamment de la taille de la salle. Ces mesures seraient prises pour une durée de quatre semaines et entreraient en vigueur immédiatement.