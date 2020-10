Bruce Springsteen est plus inspiré que jamais

« Letter to you », son vingtième album, parle d’amour, de prières et de vie tout simplement.

Six ans après High Hopes, Bruce retrouve son E Street Band pour ce vingtième album enregistré chez lui dans les conditions du live, en quatre jours seulement de novembre 2019. Ce qui prouve plusieurs choses : le chanteur est plus inspiré que jamais, qu’il tient la forme à 71 ans et que les overdubs et autres finesses de production n’ont sur lui et son art aucune prise. On retrouve ici la tendresse solitaire d’un One Minute You’re Here en ouverture comme les rythmes rock endiablés pour parler d’amour, de prières et de vie tout simplement.

Label Sony Music.